Milan schnappt sich Giménez

Der AC Mailand hat in der Stürmersuche Nägel mit Köpfen gemacht und Santiago Giménez verpflichtet. Wie der Klub verkündet, hat der mexikanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Die Ablöse für die Dienste des 23-Jährigen, der von Feyenoord Rotterdam kommt, beläuft sich auf 35 Millionen Euro. Die Niederländer verfügen zudem über eine Weiterverkaufsklausel.

Giménez selbst war sich bereits seit Tagen mit den Rossoneri einig. In der laufenden Saison erzielte Giménez 16 Tore in 19 Pflichtspielen. Der Mittelstürmer wechselte im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro von CD Cruz Azul aus Mexiko nach Rotterdam und spült nun eine großen Gewinnsumme in die Kassen der Niederländer.