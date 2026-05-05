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2. Bundesliga

Schalke: Der Plan mit Wallentowitz

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Mika Wallentowitz vom FC Schalke @Maxppp

Zwar steht Mika Wallentowitz vor der Verlängerung beim FC Schalke, in der kommenden Saison wird er aber voraussichtlich trotzdem nicht in Königsblau spielen. Denn laut ‚Sky‘ ist der 18-Jährige nicht für den Profikader eingeplant. Stattdessen soll er verliehen werden und auf Profiniveau Erfahrung sammeln.

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Zumindest in der Hinrunde war der rechte Schienenspieler fester Bestandteil des Profikaders und kam unter Miron Muslic häufig zum Einsatz. In der Rückrunde war aber kaum noch Platz für den Youngster. Bis 2030 bindet sich der deutsche U19-Nationalspieler an die Knappen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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