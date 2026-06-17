Vertragsüberraschung um Weiser

Mitchell Weisers neuer Vertrag beim SV Werder Bremen enthält eine Überraschung. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Rechtsverteidiger lediglich einen Einjahresvertrag unterschreibt. Eine kolportierte Option auf ein weiteres Jahr soll hingegen nicht Bestandteil des neuen Arbeitspapiers sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im kommenden Sommer werden sich beide Parteien also erneut an den Verhandlungstisch setzen müssen, wenn die Zusammenarbeit fortgeführt soll. Die Unterschrift unter den neuen, stark leistungsbezogenen Kontrakt wird Weiser dem Boulevardblatt zufolge in dieser Woche setzen.