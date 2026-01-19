Erste Einigung über Lucca-Transfer

Nottingham Forest hat gute Chancen auf einen Transfer von Lorenzo Lucca. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die SSC Neapel und die Tricky Trees auf die Modalitäten einer Leihe des 25-Jährigen geeinigt. Die Engländer sollen demnach eine Gebühr von einer Million Euro zahlen und würden sich eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro für den Mittelstürmer sichern. Dieser muss sich allerdings noch final entscheiden.

Neben Nottingham buhlen auch Al Hilal, Besiktas, Benfica Lissabon, der FC Porto und Juventus Turin um Lucca. Auch beim Gehalt soll der Premier League-Klub laut Romano allerdings klar das beste Angebot unterbreitet haben.