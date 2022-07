Medien: 23-Millionen-Angebot für Firmino

Juventus Turin bemüht sich angeblich um eine Verpflichtung von Roberto Firmino. Das italienische Onlineportal ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet von einem Angebot in Höhe von 23 Millionen Euro. Ein Anheben der Offerte in den kommenden Tagen sei denkbar, sollte der FC Liverpool ablehnen.

An der Anfield Road steht Firmino nur noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Der 30-jährige Stürmer war vor sieben Jahren für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen. Seinen Stammplatz unter Jürgen Klopp büßte er in der abgelaufenen Saison ein, erzielte in 20 Ligaspielen fünf Tore.

Sadio Mané (30/FC Bayern) ist nun zwar weg, mit Darwin Núñez (23), für eine Sockelablöse von 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommen, wurde Firmino nun aber ein neuer Konkurrent vor die Nase gesetzt. In Turin gilt es derweil, auf den Abgang von Paulo Dybala (28/AS Rom) zu reagieren.