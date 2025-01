Schicksalsspiel: Sahin überrascht auf mehreren Positionen

Im Stadio Renato Dall’Ara empfängt der FC Bologna um 21 Uhr vor knapp 39.000 Zuschauern Borussia Dortmund zum 7. Spieltag der Champions League-Ligaphase. Während die Gäste (Rang neun) noch an der direkten Qualifikation für das Achtelfinale schnuppern, spielen die Italiener (Rang 33) nur noch um die Goldene Ananas.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nuri Sahin schickt seine Elf mit dem klaren Ziel ins Rennen, drei Punkte zu holen. Gelingt dem BVB das nicht, könnte es den Trainer den Job kosten. Der Coach überrascht in der Startelf mit der Nicht-Berücksichtigung von Kapitän Emre Can, Marcel Sabitzer und Julian Brandt. In der Offensive erhalten Maximilian Beier, Julien Duranville und Gio Reyna die Chance von Beginn an.

Die Aufstellung des BVB