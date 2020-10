Herthas Plan: Grujic für Maier

Hertha BSC bastelt weiter intensiv an seinem Mittelfeld für die noch junge Saison. Während die Berliner für eine Verpflichtung von Wunsch-Achter Jeff Reine-Adélaïde wohl nur noch die Zustimmung des Spielers benötigen, soll es auch knapp dahinter, auf der Sechs, zu einer Veränderung kommen.

Zugegeben: Über den Begriff der Veränderung lässt sich in diesem Zusammenhang trefflich streiten. Kommen soll nämlich mit Marko Grujic (24) nach wie vor ein alter Bekannter, der schon über die vergangenen zwei Jahre auf Leihbasis in Herthas Mittelfeld die Fäden zog. Die Alte Dame bleibt laut ‚kicker‘ am Ball, will aber keine 20-Millionen-Festverpflichtung mit dem FC Liverpool vereinbaren. Ihr schwebe eine erneute Leihe vor.

Sollte Grujic an der Merseyside das Go bekommen, könnte sich Arne Maiers seit Monaten gehegter Wechselwunsch erfüllen. Schon im Januar sah das 21-jährige Eigengewächs keine Perspektive bei seinem Heimatklub und wollte weg. Kam dies für Hertha damals noch nicht infrage, ist die Alte Dame dem ‚kicker‘-Bericht zufolge inzwischen aufgeschlossen. Maiers Vertrag in Berlin ist noch bis 2022 datiert.