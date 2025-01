Kanga auf dem Sprung: Millionen-Deal für Hertha

Hertha BSC kann plötzlich mit weiteren Transfereinnahmen im Millionenbereich planen. Wie die kroatische Tageszeitung ‚24 sata‘ berichtet, ist Dinamo Zagreb bereit, mehr als drei Millionen Euro für Angreifer Wilfried Kanga auf den Tisch zu legen. Aktuell ist der 26-Jährige noch an Cardiff City verliehen. Für den Championship-Klub ist Kanga nach 16 Einsätzen allerdings noch ohne Treffer. Dementsprechend dürften die Waliser dem Franzosen keine Steine in den Weg legen.

Dem Bericht zufolge befindet sich Kanga bereits auf dem Weg nach Zagreb und soll bei Dinamo mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet werden. Für die Hertha dürfte der Verkauf des Mittelstürmers angesichts seiner momentanen Form die wohl beste Lösung sein. 2022 hatte die Alte Dame für Kanga fünf Millionen Euro an den BSC Young Boys überwiesen. In der Bundeshauptstadt konnte der Rechtsfuß aber nicht an seine erfolgreiche Zeit in der Schweiz anknüpfen und erzielte in 23 Partien nur zwei Tore.