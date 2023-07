Mission Meisterschaft: Arsenal holt Timber an Bord

Für den FC Arsenal gibt es in der kommenden Saison ein klares Ziel: Den Premier League-Titel. Für die Mission Meisterschaft bedienen sich die Londoner auf dem Transfermarkt und vermelden die erste Verstärkung für den Defensiv-Verbund.

Jurriën Timber (22) unterschreibt bei den Gunners einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach fließen 42 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen mögliche Boni an Ajax Amsterdam. In der niederländischen Hauptstadt hatte der spielerisch starke Innenverteidiger noch einen Kontrakt bis 2025.

Timber war in der abgelaufenen Saison Dauerbrenner bei Ajax. Der Rechtsfuß absolvierte 47 Partien, in denen er bis auf wenige Ausnahmen für die vollen 90 Minuten zum Einsatz kam. Auch der FC Bayern streckte zeitweise die Fühler nach Timber aus, offensichtlich hatte Arsenal-Trainer Mikel Arteta aber die besseren Argumente vorzuweisen.

Arsenals Sportdirektor Edu erklärt: „Jurriën ist ein junger, talentierter internationaler Spieler, der zu unserer Vision passt, mit einer jungen, starken Mannschaft anzutreten.“ Arteta ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Jurriën zu uns gekommen ist. Er ist ein vielseitiger junger Verteidiger, der in unser System passt und unserem Kader viel zusätzliche Qualität verleihen wird.“