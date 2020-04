Real & Haaland: Schlüsselrolle für Benzema

Real Madrids Präsident Florentino Pérez pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Man begegnet sich mit höchstem Respekt und hat in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Deal ausgehandelt, von dem beide Seiten profitierten. In den kommenden Wochen wird man sich erneut zusammensetzen, um über die Zukunft von Achraf Hakimi zu sprechen.

Im Zuge dieser Unterredung dürfte auch die Personalie Erling Haaland erörtert werden. Real hat Interesse am 19-jährigen Ausnahmetalent in Reihen des BVB. Die Position der Schwarz-Gelben ist aber klar: Haaland soll so lange wie möglich bei der Borussia bleiben. Für den diesjährigen Sommer gibt es ohnehin keine Ausstiegsklausel.

Benzema blüht wieder

Erst später ist der Norweger für festgeschriebene 75 Millionen Euro zu haben. Und laut der ‚as‘ bringt Real Madrid die nötige Geduld mit, um dann einen Versuch bei Haaland zu starten, wenn ein Wechsel möglich sein wird. Der Grund dafür heißt Karim Benzema, ist 32 Jahre alt und erlebt seit dem Weggang von Cristiano Ronaldo seinen zweiten Frühling bei den Königlichen.

Bis 2022 ist der Franzose noch an Real gebunden und der ‚as‘ zufolge ergibt es ohnehin keinen Sinn, Haaland zu holen, solange Benzama den Posten im Sturmzentrum besetzt. Der Routinier passt spielerisch optimal ins Konzept von Trainer Zinedine Zidane und glänzt in dieser Saison mit bereits 19 Toren und neun Assists in 36 Pflichtspielen. Der Angriff auf Haaland kann also warten. Und das gute Verhältnis zu den BVB-Bossen muss womöglich nicht auf die Probe gestellt werden.