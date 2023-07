Barça: Collado auf dem Sprung

Álex Collado wird den FC Barcelona in Kürze verlassen. ‚Mundo Deportivo‘ berichtet vom bevorstehenden Wechsel des Offensivspielers zum Ligarivalen Betis Sevilla. Es fehle nur noch die Unterschrift. Collado erhält in Andalusien einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, so die Fachzeitung.

Der 24-Jährige wechselt ablösefrei zu Betis, obwohl sein Vertrag bei Barça noch bis nächstes Jahr Gültigkeit besitzt. Dafür sparen die Blaugrana, seit Jahren in einer finanziell prekären Situation, das Gehalt ihres Eigengewächses. Seit zwei Jahren ist Collado Teil des Profi-Kaders, konnte aber nie eine größere Rolle bei seinem Heimatklub einnehmen und wurde bereits zweimal verliehen.

