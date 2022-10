Griezmann könnte noch teurer werden

Antoine Griezmann könnte Atlético Madrid noch einiges mehr kosten. Wie die spanische Zeitung ‚as‘ berichtet, müssen die Rojiblancos 20 Millionen Euro an den FC Barcelona zahlen, wenn sie den 31-Jährigen für 40 Millionen oder mehr verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern hatten sich die beiden Vereine nach langem Hin und Her auf eine Ablöse von 20 Millionen Euro für den Stürmer geeinigt. Griezmann kommt in der laufenden Saison auf drei Treffer und zwei Assists in elf Pflichtspielen. Der Franzose besitzt einen Vertrag bis 2026 bei Atlético.