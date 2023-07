Szoboszlai heute zum Medizincheck

Die letzten Formalitäten, ehe Dominik Szoboszlai (22) als neuer Spieler des FC Liverpool vorgestellt wird, sollen in Kürze abgearbeitet werden. Laut Fabrizio Romano absolviert der Mittelfeldspieler am heutigen Samstag den ersten Teil des obligatorischen Medizinchecks.

Am gestrigen Freitagabend, kurz bevor der Passus ablief, wurde die 70 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel in Szoboszlai Leipzig-Vertrag aktiviert. In Liverpool unterschreibt der ungarische Nationalspieler laut ‚Leipziger Volkszeitung‘ für vier oder fünf Jahre.

