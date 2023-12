Juve startet Phillips-Gespräche

Juventus Turin intensiviert die Bemühungen um Kalvin Phillips. Laut Fabrizio Romano verhandeln die Bianconeri mit Manchester City über einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers. Juve schwebe ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption vor, City bevorzuge eine Direktverpflichtung.

Romano zufolge spielt Juve in die Karten, dass Phillips offen für einen Wechsel in die Serie A ist. Der 28-Jährige wird seit geraumer Zeit auch immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.