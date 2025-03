Kalas lässt Schalke-Zukunft offen

Tomas Kalas will sich derzeit noch keine Gedanken über einen möglichen Schalke-Abschied im Sommer machen. Er „habe einen bis 2027 gültigen Vertrag“, betonte Kalas am heutigen Dienstag, „je nachdem, wie die verbleibenden zehn Spiele laufen, können wir über meine Position nach der Saison reden.“ Dann könne er „die Frage auch ehrlich beantworten“.

Der 31-jährige Innenverteidiger ist unter Trainer Kees van Wonderen nur sporadisch gefragt, stand bei den vergangenen zehn Spielen nur zweimal in der Startelf. „Jetzt ist es bis zum Saisonende mein Ziel, noch auf möglichst viele Einsatzminuten zu kommen. Und als Mannschaft muss es unser Ziel sein, vielleicht noch in die obere Tabellenhälfte zu kommen“, so Kalas. Mit Schalke steht der Tscheche auf Platz zwölf der zweiten Liga, am Samstag (13 Uhr) ist S04 bei Hertha BSC zu Gast.