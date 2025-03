Samba in München: Bayern an Luis Henrique dran

Der FC Bayern muss im Sommer voraussichtlich im Offensivbereich nachrüsten. Der Vertrag von Leroy Sané (29) läuft aus, Kingsley Coman (28) und Serge Gnabry (29) gelten seit geraumer Zeit als Verkaufskandidaten. Dass einer der genannten oder sogar mehrere Profis den Verein verlassen, ist kein unrealistisches Szenario.

Um die möglicherweise aufkommende Kaderlücke zu antizipieren, schauen sich die Scouts des Rekordmeisters logischerweise schon lange nach potenziellen Ersatzkandidaten um. Einer davon ist laut ‚tz‘ Luis Henrique von Olympique Marseille. Gut möglich, dass Vincent Kompany und Max Eberl unter anderem wegen des brasilianischen Flügelstürmers beim Ligue 1-Topspiel zwischen Paris St. Germain und OM (3:1) persönlich vorbeischauten.

Kann verschiedene Positionen bedienen

Obwohl seine Stammposition Linksaußen ist, beweist Henrique seine Flexibilität auf dem Platz seit längerem als rechter Schienenspieler. Seit November 2024 setzt Trainer Roberto De Zerbi ihn in einem System mit Dreierkette als einzigen Flügelspieler auf der rechten Seite ein. Damit erhielt der gelernte Angreifer zusätzliche Defensivaufgaben. Das hat seiner Durchschlagskraft aber kaum Abbruch getan. Seit seiner Umpositionierung erzielte er in der Liga drei und im Pokal zwei Treffer.

Der 23-Jährige steht in Marseille noch bis 2028 unter Vertrag, von einer Ausstiegsklausel ist bislang nichts bekannt. Dementsprechend hoch würde wohl auch eine Ablöse ausfallen. Im Blickfeld des Rekordmeisters ist Henrique aber nicht erst seit seinen starken Leistungen in der Ligue 1. Der in João Pessoa geborene Rechtsfuß war sogar schon an der Säbener Straße.

War schon in München

Die ‚tz‘ berichtet von einem Freundschaftsspiel zwischen der U17 der Bayern und einer U19-Auswahl von Henriques Heimatklub im Jahr 2018. Anschließend luden die Münchner den talentierten Jungen aus Brasilien zum Probetraining ein. Gegenüber ‚Globo Esporte‘ zeigte sich das damalige Talent erfreut über die tolle Erfahrung in Deutschland und ließ den Journalisten des Sportsenders wissen: „Sie sagten, sie wollten mich in einer Weile wiedersehen.“ Vielleicht ja im Sommer 2025.