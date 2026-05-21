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Benfica mit Mourinho-Erbe einig

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Fulham-Coach Marco Silva @Maxppp

Benfica Lissabon hat einen Nachfolger für José Mourinho gefunden, der zur neuen Saison bei Real Madrid anheuern wird. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri ist sich der portugiesische Rekordmeister mit Marco Silva einig. In den kommenden Tagen soll der Deal offiziell verkündet werden.

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Silva kann den FC Fulham ablösefrei verlassen, sein Vertrag bei den Cottagers läuft Ende Juni nach fünf Jahren aus. In seiner portugiesischen Heimat hatte der 48-Jährige einst GD Estoril Praia (2011 bis 2014) und Sporting Lissabon (2014/15) trainiert. Jetzt heuert Silva beim Erzrivalen Benfica an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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