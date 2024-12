Eintracht: Kommt der Marmoush-Ersatz vom Ligarivalen?

Über 60 Millionen Euro erhofft sich Eintracht Frankfurt, sollte Omar Marmoush (25) das Weite suchen. Unter anderem der FC Bayern, der FC Barcelona und der FC Liverpool haben die Fühler ausgestreckt. Bei der SGE jedenfalls bereitet man sich auf einen Sommer-Abflug des Ägypters vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einer fünf- bis sechsköpfigen Shortlist mit potenziellen Nachfolgern. Auf dieser soll sich neben Arnaud Kalimuendo (22/Stade Rennes) auch Jonathan Burkardt (24/Mainz 05) befinden.

Der Stürmer, den englische Medien jüngst auch bei West Ham United ins Gespräch brachten, kommt in dieser Saison auf 13 Torbeteiligungen (elf Tore, zwei Assists) in 15 Pflichtspielen. Im Oktober feierte Burkardt sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft. Sein Vertrag in Mainz läuft bis 2027.