Millionen-Verlust: Alles klar bei Neymar

Neymars Wechsel zum FC Santos ist so gut wie in trockenen Tüchern. Fabrizio Romano berichtet von einer grundsätzlichen Einigung mit Al Hilal. Für die Rückkehr in seine Heimat nimmt der brasilianische Edeltechniker sogar deutliche Gehaltseinbußen in Kauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato verzichtet Neymar auf einen Großteil seines Salärs, das ihm bis zum Sommer bei Al Hilal eigentlich noch zugestanden hätte. 65 Millionen Euro würde der 32-jährige Offensivspieler bis zu seinem Vertragsende noch einstreichen, will aber lieber jetzt schon zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren.