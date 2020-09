Düsseldorf holt Krajnc an Bord

Fortuna Düsseldorf präsentiert den vierten Neuzugang für die Defensive im aktuellen Transferfenster: Luka Krajnc kommt vom italienischen Zweitligisten Frosinone Calcio und verstärkt die Abwehrreihe der Fortuna. Der Leihvertrag, der eine Kaufoption beinhaltet, hat eine Gültigkeit bis 2021. Der 26-jährige Krajnc wird bereits am Dienstagvormittag sein erstes Mannschaftstraining absolvieren.

„Ich freue mich sehr, dass mein Traum, in Deutschland zu spielen, nun in Erfüllung geht. Wenn ich auf dem Platz bin, hole ich immer alles aus mir heraus, um mit meinem Team die Spiele zu gewinnen. Das werde ich auch im Fortuna-Trikot tun. Mein Ziel ist es, möglichst viele Spiele zu machen und meinen Beitrag für eine erfolgreiche Saison zu leisten“, sagt Krajnc.

Sportvorstand Uwe Klein ergänzt: „Mit der Verpflichtung von Luka Krajnc haben wir die vakante Planstelle in der Innenverteidigung hervorragend schließen können. Er hat in den letzten Jahren in den beiden höchsten Spielklassen Italiens viel Erfahrung gesammelt und mit seiner Spieleröffnung und seiner Zweikampfstärke unser Interesse geweckt. Luka ist ein spielerisch starker Linksfuß, der uns in der Defensive noch mehr Möglichkeiten gibt. Nun sind wir in der Abwehrzentrale sehr gut besetzt.“

Krajnc ist flexibel einsetzbar, kann sowohl innen als auch links verteidigen. Der slowenische Nationalspieler bringt zudem Erstliga-Erfahrung aus seinen Stationen bei Cagliari Calcio, Sampdoria Genua und dem FC Genua mit. In der vergangenen Saison stand der Linksfuß in 20 Pflichtspielen für Frosinone auf dem Platz.