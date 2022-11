Medien: Raum weckt Interesse bei Real

Seit 2020 zeigt die Leistungskurve bei David Raum deutlich nach oben. Der linke Außenbahnspieler wechselte von der SpVgg Greuther Fürth zunächst ablösefrei zur TSG Hoffenheim und war RB Leipzig eine Saison später satte 26 Millionen Euro wert. Außerdem wurde Raum zum Nationalspieler und gehört zur Stammformation von Hansi Flick bei der laufenden Weltmeisterschaft.

Einem Bericht aus Spanien zufolge könnte im Sommer der nächste große Karriereschritt auf Raums Agenda stehen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass Real Madrid ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen hat. Im Kader der Königlichen wäre Raum als Alternative zu Ferland Mendy (27) vorgesehen, dessen Entwicklung stagniert.

Laut der Sportzeitung ist Raum für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu haben. Zuletzt äußerte sich der Leipziger bereits in einem Interview mit der ‚Marca‘ zum kolportierten Interesse der Blancos: „Es wäre ein Traum. Ich schließe keine Türen. Ich bin sehr glücklich in Leipzig, aber Madrid ist ein verrückter Verein.“ In Katar hat Raum zumindest die Möglichkeit, weiter Eigenwerbung zu betreiben.