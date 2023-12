Afrika-Cup-Absage: Hannibal winkt Bundesliga-Wechsel

Hannibal Mejbri wartet mehr als zwei Jahre nach seinem Debüt auf den Durchbruch bei Manchester United. Auch in dieser Saison ist der hochveranlagte 20-Jährige nur sporadisch im Spieltagskader der Red Devils zu finden. Unter Erik ten Hag reichte es trotz eines sehenswerten Fernschusstreffers beim ersten Saisoneinsatz im September nur zu insgesamt 130 Premier League-Minuten.

Hannibal steht ein halbes Jahr vor Vertragsende am Scheideweg, der das Mittelfeldtalent schon bald in die Bundesliga führen könnte. Wie Fabrizio Romano berichtet, bekundet neben dem FC Sevilla und Olympique Lyon auch der SC Freiburg starkes Interesse an einer Leihe. United will im Gegenzug von der Vertragsoption Gebrauch machen, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Harte Afrika-Cup-Entscheidung

Zugunsten des in Aussicht stehenden Klubwechsels und der Chance auf den nächsten Karriereschritt wolle Hannibal sogar den Afrika-Cup sausen lassen. Schließlich würde der 27-fache tunesische Nationalspieler seinem potenziell neuen Klub womöglich bis Februar nicht zur Verfügung stehen.

Freiburg würde mit Hannibal einen technisch versierten Rechtsfuß für die dünn besetzte Zentrale an Bord holen. Der in Frankreich geborene Youngster kann sowohl auf der Acht als auch etwas offensiver Akzente setzen. Während seiner Leihe bei Birmingham City in der vergangenen Saison war der 20-Jährige Leistungsträger und kam auf sieben Torbeteiligungen in 41 Einsätzen.