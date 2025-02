Bayern-Verlängerung: Müller äußert sich

Thomas Müller hat sich zu seiner nach wie vor offenen Zukunft geäußert. Im Gespräch mit dem ‚Spiegel‘ erklärt die Klubikone des FC Bayern: „Wir sind in Gesprächen. Wir sprechen über die sportliche Perspektive und das Finanzpaket.“ Der Vertrag des 35-Jährigen läuft Ende Juni aus.

Eine Prognose, wie es ab Sommer weitergehen wird, möchte Müller nicht abgeben: „Ich schließe nichts aus. Es könnte auch sein, dass es im Sommer vorbei ist. Aber ich habe weiterhin sehr viel Spaß am Fußball.“ In der laufenden Saison setzt Trainer Vincent Kompany hauptsächlich als Joker auf den Routinier. Dennoch stand Müller schon in 31 Pflichtspielen auf dem Platz.