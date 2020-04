Schalke vor Bentaleb-Verkauf?

Leihspieler Nabil Bentaleb könnte Newcastle United langfristig erhalten bleiben. Einem Bericht des ‚Evening Chronicle‘ zufolge ist Trainer Steve Bruce vom zentralen Mittelfeldspieler überzeugt und will nach der Saison einen Festvertrag über zwei oder drei Jahre anstreben.

Im Januar hatten Schalke 04 und Newcastle ein Leihgeschäft bis zum Sommer vereinbart. Nach FT-Informationen liegt die Kaufoption der Magpies bei zehn Millionen Euro. Abhängen wird ein Bentaleb-Verbleib laut ‚Chronicle‘ von den Verhandlungen ums Gehalt.

Bentaleb will bleiben

Auf Schalke besitzt der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2021. Königsblau hatte Bentaleb einst für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur geholt. 97 Mal (19 Tore, neun Assists) lief der Algerier für S04 auf, vor allem Verfehlungen abseits des Platzes verkomplizierten die Zusammenarbeit.

Bentaleb betonte bereits kurz nach seiner Rückkehr nach England: „Ich möchte auch in der kommenden Saison hier spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich die gleichen Ambitionen wie der Verein habe, und ich möchte ein Teil davon sein.“

Ehe die Coronakrise die Saison unterbrach, stand Bentaleb in sechs von acht Pflichtspielen in Newcastles Startformation. In der Premier League rangiert man auf Platz 13, im FA Cup-Viertelfinale wartet Manchester City auf Bentaleb & Co.