HSV: Van der Brempt vor der Rückkehr

Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt vom Hamburger SV ist am heutigen Montag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie der Zweitligist vermeldet, konnte der 21-Jährige erstmals nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel im individuellen Bereich trainieren. Die Trainingsintensität soll nun gesteigert werden.

Der belgische U21-Nationalspieler ist in der laufenden Saison vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg an die Rothosen verliehen. In bisher zehn absolvierten Saisonspielen für die Hamburger gelangen ihm zwei Vorlagen, bevor er sich im Spiel gegen Greuther Fürth Ende Oktober verletzte.