Leipzig: Martínez flüchtet nicht vor Gulácsi

Josep Martínez will sich auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig anbieten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, plant der Spanier keineswegs einen Abgang, obwohl mit Peter Gulácsi die klare Nummer eins im Tor der Sachsen seinen Vertrag verlängerte. „Ich will versuchen, Gas zu geben und da zu sein, wenn man mich braucht“, so der 22-jährige Schlussmann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit dem vergangenen Sommer gehört Martínez zum Kader der Leipziger. Für 2,5 Millionen Euro hatten man den Torhüter von UD Las Palmas verpflichtet. Bisher blieb er allerdings ohne Einsatz, durfte auch nicht im Pokal ran. Gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) wird Martínez sein Debüt in der Bundesliga geben. Gulácsi befindet sich seit Montag im Kurzurlaub, bevor er sich auf die Europameisterschaft mit Ungarn vorbereiten wird.