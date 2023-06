FC Bayern: Korb von Saliba?

Der FC Bayern findet offenbar Gefallen an William Saliba vom FC Arsenal. ‚RMC‘ berichtet vom Münchner Interesse am 22-jährigen Innenverteidiger. Problem: Saliba hat sich mit Arsenal auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 plus Option auf eine weitere Saison verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offiziell ist der Deal zwar noch nicht – und dennoch dürfen sich die Bayern genauso wie der ebenfalls interessierte englische Rekordmeister Manchester United nun als chancenlos betrachten. Der Franzose war 2019 für 30 Millionen Euro von der AS St.-Étienne zu den Gunners gewechselt. Drei Leihen später schaffte er zu Beginn der abgelaufenen Saison den Durchbruch in London, ehe ihn eine Rückenverletzung im März bis Saisonende außer Gefecht setzte.

Lese-Tipp

De Ligt fehlt Oranje verletzt – Blind nachnominiert