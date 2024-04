Arsenal-Youngster vor dem Abschied

Der FC Arsenal plant in der kommenden Saison offenbar ohne Charlie Patino. Wie ‚The Standard‘ berichtet, wollen die Gunners den 20-Jährigen im Sommer gerne abgeben, bevor sein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Dem Bericht zufolge sind einige spanische Klubs interessiert, Klubnamen nennt das Blatt aber nicht.

Arsenal Coach Mikel Arteta galt lange als Fan des Youngsters, scheint jetzt aber keine Verwendung mehr für Patino zu haben. Der Engländer ist in der laufenden Saison an Swansea City ausgeliehen. In der Championship kommt er bei 31 Einsätzen auf sieben Scorerpunkte.