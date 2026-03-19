Bayerns Rekordspieler machen es Eberl einfach

Kumuliert man die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel, ist der FC Bayern im Champions League-Achtelfinale mit 10:2 über Atalanta Bergamo hinweggefegt. Und das, obwohl am gestrigen Mittwochabend einige Stars geschont wurden oder gelbgesperrt fehlten.

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In den Fokus spielten sich stattdessen einige Youngsters, darunter allen voran Lennart Karl (18), der sich in der laufenden Saison im Münchner Starensemble etablierte und am gestrigen Abend zum jüngsten deutschen respektive Bayern-Profi avancierte, der in der Königsklasse sowohl ein Tor vorbereitete als auch selbst eins erzielte.

Einen neuen Rekord stellte auch Jungspund Filip Pavic auf – mit 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen ist er der jüngste Fußballspieler, der jemals vom FCB in diesem Wettbewerb eingesetzt wurde. In den 17 Minuten, die er auf dem Platz stand, gliederte sich der Abwehrspieler gut ein und präsentierte sich auffällig unaufgeregt.

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Vielversprechende Ansätze

Zu erwähnen ist auch der Auftritt von Linksverteidiger Deniz Ofli (18), der ebenfalls sein Profi-Debüt feierte. Nur wenige Sekunden im Spiel eroberte der gebürtige Münchner den Ball und leitete damit das 3:0 ein. „Beide haben sich wirklich sehr solide eingefügt, man hat keinen großen Abfall im Spiel gemerkt“, brachte es Max Eberl im Anschluss an die Partie auf den Punkt.

Zahlreiche Jugendspieler durften in der laufenden Saison ihren Einstand bei der A-Mannschaft feiern, darunter neben Karl, Ofli und Pavic auch schon Wisdom Mike (17), Maycon Cardozo (17), Felipe Chávez (18), David Santos Daiber (19) oder Cassiano Kiala (17). „Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen“, konstatierte Eberl, dem die Integration einiger Eigengewächse unter Kompany mit Blick auf die Kaderplanung sehr gelegen kommen dürfte.

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Natürlich werden nicht alle Juwele den gewaltigen Schritt dauerhaft an der Säbener Straße meistern können. Karl ist allerdings das beste Beispiel, wie schnell eine Entwicklung voranschreiten kann, wenn einem das nötige Vertrauen geschenkt wird.