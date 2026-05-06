Werder: Umdenken bei Milosevic?

Verzichtet Werder Bremen auf eine Weiterverpflichtung von Jovan Milosevic (20)? Wie die ‚Bild‘ berichtet, wachsen intern die Zweifel an dem Leihstürmer vom VfB Stuttgart, der seit Rückrundenstart für die Grün-Weißen aufläuft. „Die fußballerischen und die Abschlussqualitäten des Mittelstürmers werden weiter geschätzt. Aber bei den Faktoren Aggressivität, Biss und Intensität ist Luft nach oben“, so die Boulevardzeitung. In bisher 13 Einsätzen erzielte Milosevic für den Nordklub drei Treffer und bereitete ein Tor vor.

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Stuttgart wäre dem Vernehmen nach bereit, den Serben eine weitere Saison zu verleihen oder aber zu verkaufen. Doch aktuell verfolgen die Bremer ein anderes Ziel. Am Donnerstag erwartet der Bundesligist Kenny Quetant (19) vom AC Le Havre zum Medizincheck, der ablösefrei zu haben ist. „Wir sind am Markt und prüfen für den Sturm verschiedene Optionen. Jovan ist eine davon, alles Weitere werden wir im Sommer sehen“, erklärt Werder-Sportgeschäftsführer Clemens Fritz gegenüber ‚Bild‘.