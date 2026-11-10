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Bundesliga

Köln: Waldschmidt vor Winter-Wechsel?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Luca Waldschmidt wärmt sich auf @Maxppp

Luca Waldschmidt könnte den 1. FC Köln im Winter verlassen. Ein Wechsel in der kommenden Transferperiode ist laut der ‚Bild‘ inzwischen auch ein Thema bei der Spielerseite. Die Boulevardzeitung legt sich fest, dass für den Angreifer andernfalls spätestens im Sommer Schluss beim FC ist.

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Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers (sieben Länderspiele) läuft am Saisonende aus. Unter Trainer René Wagner spielt Waldschmidt keine Rolle mehr. In dieser Bundesliga-Saison kommt der 30-jährige Linksfuß nur auf 44 Spielminuten, verteilt auf fünf Kurzeinsätze.

veröffentlicht am
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