Rashica-Poker: „Leipzig nicht ganz raus“

Frank Baumann hat sich erneut zum Transferpoker um Milot Rashica geäußert. Gegenüber vereinseigenen Medien sagte der Werder-Manager: „Leipzig ist nicht ganz raus. Es ist bekanntermaßen so, dass sich Milot Leipzig gut vorstellen könnte.“ Der Wechsel zu RB wäre für Rashica „ein logischer Schritt in seiner Karriere. Dies muss man so akzeptieren.“

Allerdings hakt es an der Ablöse: Bremen fordert dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro, Leipzig bietet angeblich 15 Millionen plus Boni. Baumann betont: „Es ist aktuell so, dass beide Klubs für sich ein Limit gesetzt haben und diese Limits, diese Grenzen, überschneiden sich aktuell einfach nicht. Wenn sich keiner bewegt, wird der Transfer nicht zustandekommen.“

Alternativen gibt es auch im Ausland: „Dann muss der Spieler sehen, ob und wohin er wechselt. Wenn er sich anderen Klub vorstellen kann, geht die Verhandlungsrunde von Neuem los.“ Bis 2022 steht Rashica noch unter Vertrag – einen Verbleib in der neuen Saison hält Baumann für möglich, aber nicht für die „wahrscheinlichste Variante.“ Wegen der Coronakrise habe man „einen gewissen Druck, Erlöse zu erzielen“.