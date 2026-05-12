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Bundesliga

Mbangula informiert Werder

von Dominik Schneider - Quelle: Deichstube
1 min.
SVW-Profi Samuel Mbangula ist frustriert, Trainer Horst Steffen (r.) genervt @Maxppp

Obwohl Samuel Mbangula bei Werder Bremen noch nicht sein volles Potenzial ausschöpft, sucht der junge Flügelstürmer nicht das Weite. Laut der ‚DeichStube‘ hat der 22-Jährige die Vereinsführung darüber informiert, dass er über den Sommer hinaus an der Weser bleiben und sich durchbeißen will.

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Der Belgier wechselte vergangenen Sommer als Königstransfer für zehn Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zu den Grün-Weißen. In 25 Ligaeinsätzen gelangen ihm zwar drei Tore und vier Assists, den hohen Erwartungen wurde Mbangula aber noch nicht gerecht. Ein Verbandswechsel zum Kongo – inklusiver möglicher Teilnahme an der Weltmeisterschaft – ist dem Bericht zufolge übrigens kein Thema.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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