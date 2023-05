HSV: Indiz für Katterbach-Transfer?

Ein Verbleib des am Kreuzband verletzten Noah Katterbach beim Hamburger SV ist noch nicht vom Tisch. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, wird der Linksverteidiger seine Reha auch nach Auslaufen seines Leihvertrags in Hamburg absolvieren. Ein nicht gerade üblicher Vorgang. Der 1. FC Köln soll dem Ganzen jedoch offen gegenüberstehen. Zwar verfügt der HSV über eine Kaufoption über eine Million Euro, doch angesichts von Katterbachs Verletzung wollen die Rothosen einen niedrigeren Preis zahlen.

Bei den Hanseaten kam der 22-Jährige in elf Partien auf beiden defensiven Außenbahnen zum Einsatz. Katterbach wusste mit viel Engagement zu überzeugen und machte auch in Interviews deutlich, durchaus in Hamburg bleiben zu wollen. In Köln läuft der Vertrag des Linksfußes noch bis 2024. Bei den Geißböcken besaß Katterbach aber schon seit einer Weile keine echte Perspektive mehr. Seine letzte Bundesligapartie für Köln bestritt das Eigengewächs in der Saison 2021/22.

