Mehrere Angebote: Welcher Bundesligist schnappt sich Pfeiffer?

Dass Patric Pfeiffer nächste Saison in der Bundesliga spielt, ist ausgemachte Sache. Auch wenn der Vertrag bei Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 ausläuft, wird der begehrte Innenverteidiger seinen persönlichen Aufstieg ins Oberhaus feiern. Bleibt nun, so kurz vor Saisonende, die Frage, welcher Klub den Zuschlag erhält.

Pfeiffer hat die Qual der Wahl und einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge mehrere Angebote deutscher Erstligisten vorliegen. Explizit nennt das Blatt Mainz 05. Abwegig erscheint ein Wechsel an den Bruchweg nicht, trennen Mainz und Pfeiffers aktuelle sportliche Heimat Darmstadt doch nur rund 30 Kilometer.

Wird es Mainz?

Noch stärker dürften aber sportliche Argumente wiegen. Beim FSV haben sich schon etliche Spieler hervorragend entwickelt. Pfeiffer peilt einen sofortigen Stammplatz bei seinem neuen Arbeitgeber an. Die Chancen dazu hätte er in Mainz unter Trainer Bo Svensson ganz bestimmt, zumal dessen bevorzugte Dreierkette dem 23-Jährigen noch mehr Startelf-Optionen böte.

Bereits im Januar sprach Pfeiffers Berater von einer Tendenz – selbstverständlich ohne den Namen des Klubs zu verraten. Nur so viel: Ein Wechsel zum ebenfalls interessierten Mainzer Lokalrivalen Eintracht Frankfurt sei „unwahrscheinlich“. Weitere Spuren führen zur TSG Hoffenheim, zum FC Augsburg und zum 1. FC Köln – womöglich aber auch noch zu weiteren Bundesligisten. Entscheiden will sich der Rechtsfuß laut ‚Bild‘ in den nächsten beiden Wochen.