EL-Auslosung: Das Viertelfinale im Überblick

Ohne deutsche Vertreter findet, wie schon das Achtelfinale, auch das Viertelfinale der diesjährigen Europa League statt. Ausgetragen wird die Runde der letzten Acht am 8. und 15. April. Das Halbfinale ist für den 29. April und 6. Mai terminiert. Der Europa League-Sieger, der in die Fußstapfen des FC Sevilla treten wird, soll am 26. Mai in Danzig ermittelt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Viertelfinale im Überblick

FC Granada - Manchester United

FC Arsenal - Slavia Prag

Ajax Amsterdam - AS Rom

Dinamo Zagreb - FC Villarreal

Das Halbfinale im Überblick