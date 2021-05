Öztunali schließt sich Union an

Union Berlin holt sich Verstärkung für das Mittelfeld an Bord. Wie die Hauptstädter mitteilen, wechselt Levin Öztunali ablösefrei nach Köpenick. Der Vertrag des 25-Jährigen beim FSV Mainz 05 läuft nach fünf Jahren aus.

„Nach fünf schönen Jahren beim FSV Mainz 05 freue ich mich jetzt auf die neue Herausforderung beim 1. FC Union Berlin. Union hat in den letzten Jahren gezeigt, was man mit harter Arbeit und einem tollen Teamspirit erreichen und wie man Menschen begeistern kann. Ich hoffe, dass schon bald wieder Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sein können und wir gemeinsam mit den Fans auch in der kommenden Saison den Klassenerhalt sichern können“, freut sich der Mittelfeldspieler.

Nach den Verpflichtungen von Tomyteusz Puchacz, Paul Jaeckel und Rani Khedira ist Öztunali bereits der vierte feststehende Neuzugang für die kommende Spielzeit. Darüber hinaus zogen die Berliner die Kaufoption bei Leihspieler Keita Endo.