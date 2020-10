Wolfsburg: Gespräche mit Gerhardt

Beim VfL Wolfsburg will man in naher Zukunft die Zukunft von Yannick Gerhardt klären. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind Gespräche mit Berater Stephan Engels geplant. „Wir sind in einem vernünftigen Austausch. Intern sind die Dinge besprochen. Es ist alles gut“, so Jörg Schmadtke zum aktuellen Stand. Ob eine Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrags angepeilt wird, lässt der Manager offen.

Der 26-jährige Gerhardt könnte sich dies durchaus vorstellen. „Yannick fühlt sich in Wolfsburg wohl und wertgeschätzt. Für uns ist es selbstverständlich, dass der VfL unser erster Ansprechpartner ist. Und da haben wir uns verabredet“, erklärt Engels. In der aktuellen Saison stand der Mittelfeldspieler nur im Ligaspiel gegen den SC Freiburg (1:1) in der Startelf.