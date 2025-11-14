Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Im Winter: Hertha-Duo vor dem Absprung

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Tim Hoffmann geht im Training an Fabian Reese vorbei. @Maxppp

Bei Hertha BSC strebt Youngster Tim Hoffmann im Winter den nächsten Schritt an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der 20-Jährige die Alte Dame dauerhaft verlassen. Mittelfeldspieler Dion Ajvazi (21) soll hingegen verliehen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Hoffmann, der in dieser Saison bei den Profis zu einem Jokereinsatz kam, würden die Berliner gerne verlängern und ihn ebenfalls verleihen, doch der Innenverteidiger will eine Luftveränderung. Schon im Sommer waren laut dem Fachmagazin die Drittligisten SC Verl und TSG Hoffenheim II an einer Verpflichtung interessiert. Ajvazi wartet noch auf sein Debüt bei den Profis, sein Vertrag läuft 2027 aus.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Tim Hoffmann
Dion Ajvazi

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Tim Hoffmann Tim Hoffmann
Dion Ajvazi Dion Ajvazi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert