Im Winter: Hertha-Duo vor dem Absprung

Bei Hertha BSC strebt Youngster Tim Hoffmann im Winter den nächsten Schritt an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der 20-Jährige die Alte Dame dauerhaft verlassen. Mittelfeldspieler Dion Ajvazi (21) soll hingegen verliehen werden.

Mit Hoffmann, der in dieser Saison bei den Profis zu einem Jokereinsatz kam, würden die Berliner gerne verlängern und ihn ebenfalls verleihen, doch der Innenverteidiger will eine Luftveränderung. Schon im Sommer waren laut dem Fachmagazin die Drittligisten SC Verl und TSG Hoffenheim II an einer Verpflichtung interessiert. Ajvazi wartet noch auf sein Debüt bei den Profis, sein Vertrag läuft 2027 aus.