Thiago verlässt Barça

Hansi Flick verliert einen seiner Assistenztrainer. Wie der Chefcoach des FC Barcelona am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird Thiago Alcantara den Klub aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung verlassen. „Er hat ein vorbildliches Auftreten und ist großartig. Er hat mir hier bei Barça sehr geholfen und in den letzten zwei Jahren war er außergewöhnlich. Wir werden ihn vermissen, aber ich verstehe, dass er seine eigenen Pläne hat, und das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass er eines Tages zurückkehren kann, denn wir brauchen Menschen wie ihn“, so Flick.

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Im Anschluss an das Ende seiner aktiven Spielerkarriere hatte Thiago bei den Katalanen angeheuert und war zunächst als Technischer Mitarbeiter aktiv, bevor er im September des vergangenen Jahres fest in den Trainerstab des ehemaligen Bundestrainers wechselte. Wie es mit der beruflichen Laufbahn des 35-Jährigen nun weitergeht, ist noch nicht bekannt.