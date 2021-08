Bayern-Lazarett lichtet sich

Der FC Bayern kann den nächsten Spieler zurück auf dem Trainingsplatz begrüßen. Corentin Tolisso absolvierte am heutigen Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings, nachdem der 27-jährige Mittelfeldspieler nach seinem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich in Quarantäne begab.

Tolisso gilt nach wie vor als Wechselkandidat – nicht zuletzt, da sein Vertrag 2022 ausläuft. Bereits am Montag hatten die zuvor Verletzten Alphonso Davies und Kingsley Coman das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Das Lazarett der Münchner lichtet sich also kurz vor dem Ligastart bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr).