Bayern und Kolo Muani: „Können uns die Antwort denken“

Zur nächsten Saison will der FC Bayern einen neuen Mittelstürmer holen. Neben Wunschlösung Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) kursieren viele weitere Namen, darunter der von Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt). Die ‚L’Équipe‘ berichtete Anfang des Monats gar von einer Kontaktaufnahme zum europaweit begehrten Angreifer.

Kolo Muanis Berateragentur MDC Advisors lässt sich nicht aus der Reserve locken. Auf Nachfrage der Münchner ‚Abendzeitung‘ heißt es zu einem möglichen Bayern-Wechsel aber immerhin: „Bayern ist ein Weltklasse-Klub, jeder Spieler kann sich das vorstellen. Und auch bei Randal können wir uns die Antwort denken.“

Krösche bleibt hart

Für diesen Winter ist ein Transfer ohnehin kein Thema. „Aktuell“ sei Kolo Muani „zu 100 Prozent auf Eintracht Frankfurt fokussiert, wir haben sehr viel Respekt vor dem Klub.“ Bis 2027 steht der französische Vizeweltmeister unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht und dementsprechend auch vorerst keinen Verkaufsdruck.

Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche betonte erst kürzlich: „Wir denken nicht an Abschied, sondern denken an diese Saison und an die nächsten Jahre mit ihm zusammen.“ Selbst ein Angebot von 100 Millionen Euro würde Krösche laut eigener Aussage nicht erweichen. Noch ist ein solches aber auch nicht eingetroffen – die Offerte von Manchester United soll bei 60 Millionen Euro liegen.