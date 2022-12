Jakobs spricht über Bundesliga-Gerüchte

Ismail Jakobs (23) steht einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga offen gegenüber. „Im Fußball geht es sehr schnell. Ich will das nicht ausschließen“, äußert sich der senegalesische WM-Fahrer im ‚Express‘, „aber ich bin gestern erst aus dem Urlaub zurückgekehrt. Mein Fokus lag auf der WM, jetzt konzentriere ich mich auf Monaco. Die Transferperiode ist im Januar, da ist alles möglich.“ In seinem Verein war er zuletzt nur Ergänzungsspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jakobs war im Sommer 2021 für 6,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln in die Ligue 1 gewechselt, sein Vertrag im Fürstentum läuft bis 2026. „Ich bin hier nicht auf dem Abstellgleis und habe hier definitiv eine Perspektive. Aber es geht im Fußball meist schnell“, so Jakobs, an dem Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt Interesse signalisieren. Der gebürtige Kölner kann sich darüber hinaus in ferner Zukunft „auf jeden Fall immer vorstellen, noch einmal in Müngersdorf zu spielen.“

Lese-Tipp

FC Bayern: Zeitnah Klarheit bei Nübel