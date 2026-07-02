Santi Cazorla hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Der 41-Jährige verkündet auf X sein Karriereende nach 22 Jahren im Profifußball. Seine letzte aktive Station absolvierte der Mittelfeldkünstler bei seinem Jugendverein Real Oviedo, mit dem er in der abgelaufenen Spielzeit in die zweite spanische Liga abstieg.

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Cazorla kam während seiner Laufbahn unter anderem für den FC Villarreal, Recreativo Huelva, den FC Málaga, den FC Arsenal und den Al-Sadd SC zum Einsatz. Seine größten Erfolge feierte er mit der spanischen Nationalmannschaft, mit der er 2008 und 2012 Europameister wurde. Auf Vereinsebene gewann Cazorla mit den Gunners zweimal den FA Cup und ebenso oft den Community Shield.