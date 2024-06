Eintracht verleiht Smolcic

Hrvoje Smolcic wechselt von Eintracht Frankfurt zum Linzer ASK. Wie die Hessen bekanntgeben, wird der 23-Jährige eine Saison nach Österreich ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. „Für ihn war Eintracht Frankfurt die erste Station im Ausland, in den vergangenen zwei Jahren hat er sich bei uns stets weiterentwickelt. Er ist ein technisch und im Zweikampf sowie Kopfballspiel starker Spieler, der sich im Training wie in Spielen immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Er ist noch jung und soll in der kommenden Saison in Linz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, lässt sich SGE-Sportvorstand Markus Krösche zitieren.

Smolcic war 2022 von HNK Rijeka nach Frankfurt gewechselt und hat seitdem 32 Pflichtspiele für die Hessen bestritten. Dabei erzielte er zwei Treffer und legte vier weitere auf. Richtig durchsetzen konnte sich der kroatische Innenverteidiger bisher nicht. In Linz wird der Defensivspieler Erfahrung im nationalen, aber auch internationalen Wettbewerb sammeln können. Der LASK hat die vergangene Meisterrunde in der österreichischen Liga auf Rang drei beendet und sich somit sicher für die Conference League qualifiziert, darf aber sogar noch in der Qualifikationsrunde zur Europa League antreten. In Frankfurt besitzt Smolcic noch einen Kontrakt bis 2027.

Update (16:41 Uhr): Der LASK verkündet, dass er über eine Kaufoption verfügt.