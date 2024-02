M‘gladbach: Juves nächster Versuch bei Boteli

Juventus Turin lässt bei Winsley Boteli von Borussia Mönchengladbach nicht locker. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, erreichte den Bundesligisten in den vergangenen Stunden ein weiteres Angebot für das Sturm-Talent, das aktuell in der U19 für Furore sorgt. Die Gladbacher blieben aber standhaft und verweigerten die Freigabe. In Gladbach steht der Mittelstürmer noch bis 2025 unter Vertrag.

Boteli wird seit 2022 am Niederrhein ausgebildet. In 14 U19-Bundesligaspielen erzielte er 15 Treffer. Und auch bei den Erwachsenen konnte sich der Schweizer bereits seinen Sporen verdienen. Beim 17-minütigen Herren-Debüt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West gegen Rot Weiss Ahlen (3:1) schnürte der 17-Jährige direkt einen Doppelpack.