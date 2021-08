Lazaro: Spur nach Dortmund wird heißer | Inters Preisvorstellung

Die Gerüchte um einen Transfer von Valentino Lazaro zu Borussia Dortmund neben Fahrt auf. Berichtete ‚Sport1‘ am gestrigen Dienstag noch eher defensiv, wird die ‚Bild‘ einen Tag später schon deutlich konkreter. In der Tat habe der Österreicher das BVB-Interesse geweckt und wäre obendrein nicht allzu teuer.

Demnach ruft Lazaros Arbeitgeber Inter Mailand eine Ablöse von nur noch rund sieben Millionen Euro für den Mann für die rechte Außenbahn auf. Bei seinem Wechsel vor zwei Jahren von Hertha BSC in die Modestadt hatte der heute 25-Jährige noch gut 15 Millionen Euro mehr gekostet.

So erscheint eine Lazaro-Verpflichtung für den BVB durchaus erschwinglich. Auf FT-Nachfrage wollte sich Berater Max Hagmayr nicht zu den Meldungen äußern. Gut möglich, dass sich in der nächsten Tage noch etwas tut und Lazaro erneut in der Bundesliga aufläuft. Klar ist: Dortmund würde ein neuer, offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger gut zu Gesicht stehen. Obendrein kann Lazaro auch problemlos auf anderen Positionen auflaufen.