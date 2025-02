Werder: Bittencourt attackiert Köhn scharf

Zwischen Leonardo Bittencourt (31) und Derrick Köhn (26) hat es wohl nicht nur während der Partie im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld (1:2) gekracht. Schon im Spiel legte Bittencourt Köhn bei dessen Auswechslung nahe, den Platz schneller zu verlassen. „Es steht 1:2, aber man will halt noch sein Tape abmachen und dann erst runter vom Platz. Also, ich verstehe manche Jungs nicht. Geh runter, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, was in manchen Köpfen los ist. Ich habe da keinen Bock mehr drauf“, erklärte der routinierte Mittelfeldspieler die Situation nach dem Spiel in der Mixed Zone sichtlich angefressen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚kicker‘ blieb es aber nicht bei der Auseinandersetzung auf dem Rasen. Dem Fachmagazin zufolge wurde es auch nach Abpfiff in der Bremer Kabine nochmal laut. Die Auseinandersetzung zwischen Bittencourt und Köhn ging weiter, Handgreiflichkeiten soll es aber keine gegeben haben. Etwaige Missstimmung wurde intern aus dem Weg geräumt, ließ man auf Nachfrage des ‚kicker‘ von Seiten der Bremer wissen.