WM-Sorgen um El Mala

Für Said El Mala endet seine so starke Bundesliga-Premiersaison mit seinem 13. Treffer und einem großen Schreck. Der Offensivstar des 1. FC Köln musste im heutigen Spiel beim FC Bayern in der 80. Minute verletzt ausgewechselt werden.

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Vorausgegangen war eine unglückliche Bewegung, eine Auskunft des FC zum Vorfall steht zur Stunde noch aus. El Mala ist ein Kandidat für den deutschen WM-Kader, der am Donnerstag (13 Uhr) bekanntgegeben wird.