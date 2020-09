BVB vs. Gladbach: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund

Lucien Favre kann aus dem Vollen schöpfen und lässt sein Team in einem 3-4-1-2-System antreten. Der erst 17-jährige Jude Bellingham feiert gleich am 1. Spieltag sein Debüt in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach

Marco Rose auf der anderen Seite bleiben nicht viele Optionen. Für das Sturmduo Alassane Pléa und Marcus Thuram kommt das heutige Spiel noch zu früh für die Startelf. Von Beginn an mit dabei ist Neuzugang Hannes Wolf.